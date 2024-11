« Esprits criminels » du 27 novembre 2024 : vos épisodes ce soir sur TF1

Publicité





« Esprits criminels » du 27 novembre 2024. Ce soir à la télé, TF1 débute la diffusion de la saison 17 inédite de la série policière à succès « Esprits criminels ». Au programme aujourd’hui, deux nouveaux épisodes.





Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne ou en replay sur MYTF1 durant 7 jours.







« Esprits criminels » du 20 novembre 2024 : vos épisodes ce soir

Episode 7 « L’envers du complot » : Le DSC sollicite l’aide de Voit pour entrer en contact avec Damien via un salon secret de son réseau. Cependant, Alvez confronte Voit lorsqu’il découvre qu’il a transmis un message codé à Damien au cours de leur échange. Le DSC planifie une rencontre entre Voit et Damien, mais celle-ci est interrompue brutalement lorsque Jade et Damien surgissent à l’improviste. Face à la situation, le DSC se voit contraint de laisser Voit négocier avec Jade pour limiter les pertes humaines.

Episode 8 « Petit arrangement entre ennemis » : Tyler Green soumet une nouvelle affaire au DSC. Alvez et Garcia analysent la relation de Tyler avec son ex-petite amie pour identifier l’éventuel harceleur. Pendant ce temps, JJ rend visite à Garcia, où elle trouve Prentiss se remettant d’une gueule de bois. JJ aide Prentiss à exprimer son manque d’enthousiasme pour son travail. Parallèlement, Rossi, acculé par ses hallucinations de plus en plus intenses, se rend en prison pour confronter Voit. Ce dernier l’amène à reconnaître et libérer la véritable origine de son anxiété.



Ce soir on mène l’enquête avec « Esprits criminels » sur TF1.