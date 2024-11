Eurovision junior 2024, c’est ce samedi ! Découvrez la chanson de Titouan pour la France (VIDEO)

Publicité





Eurovision junior 2024 France – C’est ce samedi après-midi à 18h qu’aura lieu la grande finale de l’Eurovision junior 2024. Vous vous demandez qui représentera la France ce 16 novembre 2024 à Madrid et avec quelle chanson ? Réponse.





C’est le jeune Titouan, 14 ans, qui représentera la France pour cette 22e édition de l’Eurovision Junior. A voir dès 18h sur France 2 ou sur france.tv







En direct de Madrid, Titouan, jeune chanteur de 14 ans, représentera la France avec son titre « Comme ci comme ça » lors de l’Eurovision Junior 2024.

Après la victoire de Zoé Clauzure avec sa chanson « Cœur » en 2023, marquant la troisième victoire française, la 22e édition de ce concours dédié aux 9-14 ans se tiendra à la Caja Mágica de Madrid, en Espagne. Cette année, 17 pays seront en compétition : . Les votes en ligne débuteront le vendredi 15 novembre à 21h00 sur « jesc.tv », où il sera possible de voter pour 3 pays, y compris le sien. La plateforme de vote fermera au début de l’émission le samedi 16 novembre à 18h00, puis rouvrira pour une durée de 15 minutes après toutes les performances.



VIDEO EUROVISION JUNIOR la chanson qui représente la France

Eurovision junior 2024, la liste des 17 pays participants

Albanie, Allemagne, Arménie, Chypre, Estonie, Espagne, France, Géorgie, Irlande, Italie, Macédoine du Nord, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Saint-Marin et Ukraine

Eurovision junior 2024, le système de vote

La particularité de l’Eurovision Junior, c’est de pouvoir voter pour son propre pays, contrairement à l’Eurovision classique. Les antennes linéaires et numériques de France Télévisions seront fortement mobilisées, en étroite liaison avec les différents pays participants, pour inciter les publics français et européen à voter.

Pour soutenir Zoé, le télévoting ouvrira du vendredi 15 novembre à 21h au samedi 16 à 18h et à la fin de toutes les performances pour une durée de 15 minutes, en se connectant sur le site internet junioreurovision.tv, puis cliquer sur VOTE et choisir 3 pays dont la France !

Le grand vainqueur de l’Eurovision junior sera l’artiste ayant récolté le plus de votes du public (50 %), mais aussi de l’ensemble des jurys nationaux (50 %).

Biographie de Titouan

C’est comme s’il était essentiel de toujours croire en ses rêves, car c’est ainsi que l’on vit de grandes aventures ! Depuis sa Bretagne natale, Titouan en a déjà vécu de nombreuses, sans se douter que la prochaine serait d’une ampleur inédite : le 16 novembre, il représentera la France à l’Eurovision Junior à Madrid, devant un public de 40 millions de téléspectateurs. « C’est incroyable de penser que tant de gens vont m’écouter et découvrir mon univers », s’exclame-t-il. Bien qu’il se consacre pleinement à sa préparation, son objectif premier est d’y prendre du plaisir. « On se prépare dès maintenant, chaque jour, avec de nombreuses séances de coaching vocal et scénique », confie-t-il, confiant et prêt à donner toute son énergie lors du direct.

La chanson qu’il défendra, « Comme ci, comme ça », est une création de Malo, jeune talent de la scène française, coécrite avec Marie Bastide. C’est une ode dansante et poétique, mêlant des influences pop colorées à la manière de Mika, Elton John ou encore Coldplay. Cette chanson est un hymne à la tolérance et à l’amour, célébrant la force de nos différences. À seulement 14 ans, Titouan veut porter ce message fort au monde entier pour nous rassembler.

« Nous sommes ceux qui construiront la société de demain, rappelle-t-il. Je suis heureux que cette chanson montre que notre diversité est une richesse, peu importe d’où l’on vient ou ce que l’on pense. J’espère qu’à chaque écoute, elle encouragera chacun à être plus tolérant, bienveillant et respectueux. » Pour ce jeune talent de Quimper, le défi est de taille, mais il est prêt à le relever avec reconnaissance et détermination. En représentant la France à l’Eurovision Junior, il a l’impression de vivre « un rêve éveillé, où plus rien ne sera jamais pareil », un sentiment qu’il transmet avec son timbre de voix unique.