Ici tout commence du 6 novembre : Emi passe aux aveux (résumé + vidéo épisode 1040 en avance)

Ici tout commence du 6 novembre 2024, résumé et vidéo extrait épisode 1040 – Emi passe aux aveux ce soir dans votre série quotidienne culinaire « Ici tout commence ». Elle tient Delobel pour responsable du suicide de son père et elle assure à Jasmine et Lionel qu’elle a réuni toutes les preuves !





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Ici tout commence du 6 novembre 2024 – résumé de l’épisode 1040

Jasmine et Lionel découvrent enfin l’identité de la personne qui a piraté Oz pour nuire à Delobel : à la surprise générale, c’est Emi Saneka. La jeune femme leur confesse ses motivations. Elle affirme que Delobel est responsable de la mort de son père et s’est engagée dans cette vengeance pour lui rendre justice.

Jasmine et Lionel tentent de la dissuader et lui demandent de se rendre. Mais Emi refuse d’écouter, convaincue par ses preuves que Delobel a harcelé son père au point de le pousser au suicide. Lionel peine à croire cette version et espère une autre explication. Pourtant, Emi reste ferme : elle est entrée à l’Institut dans le seul but de venger son père, et elle ira jusqu’au bout.



Aux yeux de Sabri, Olivia se transforme en véritable maman poule. Pendant le cours, Carla réalise que deux couleurs opposées ne sont pas nécessairement complémentaires…

Ici tout commence du 6 novembre 2024 – extrait vidéo

Pour découvrir les premières images cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.