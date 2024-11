Ici tout commence du 7 novembre : Delobel a une idée pour ouvrir les yeux d’Emi (résumé + vidéo épisode 1041 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 7 novembre 2024, résumé et vidéo extrait épisode 1041 – Emi passe aux aveux ce soir dans votre série quotidienne culinaire « Ici tout commence ». Elle tient Delobel pour responsable du suicide de son père et elle assure à Jasmine et Lionel qu’elle a réuni toutes les preuves !





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Ici tout commence du 7 novembre 2024 – résumé de l’épisode 1041

Benoît Delobel rend visite à son collègue et ami Emmanuel Teyssier avec une annonce importante : il a pris sa décision. Malgré les conseils de Teyssier, il a choisi de quitter l’Institut ! Teyssier ne comprend pas cette décision. Pour lui, Benoît ne devrait pas fuir, mais faire face à la situation et parler franchement à Emi. Elle ne peut pas rester dans l’ignorance : son père est un escroc qui l’a trompée avec de fausses promesses. Teyssier est prêt à défendre Delobel, même si ses méthodes semblent controversées. Heureusement, Delobel a une autre idée en tête, peut-être plus persuasive, pour faire ouvrir les yeux à Emi…

Pendant ce temps, Milan ne cesse de compliquer la vie d’Anaïs ! Et il reçoit une offre d’emploi des plus inattendues…



Ici tout commence du 7 novembre 2024 – extrait vidéo

