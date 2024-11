Ici Tout Commence spoiler : Hortense et Stanislas enquêtent sur Alice... (vidéo épisode du 13 novembre)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Hortense et Stanislas vont se poser des questions sur leur amie Alice dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». En effet, dans quelques jours, ils vont se demander si Alice souffre d’autisme !











Stanislas et Hortense mènent discrètement une enquête sur Alice, convaincus qu’elle pourrait être atteinte d’une forme d’autisme. D’après leurs recherches en ligne, l’autisme peut se manifester par une sensibilité sensorielle exacerbée, notamment aux odeurs et aux sons — des caractéristiques qu’ils reconnaissent chez leur amie Wiesberg. De plus, l’autisme peut entraîner des difficultés à comprendre les codes sociaux, un autre trait qu’ils ont remarqué chez elle. Bien qu’ils chérissent profondément leur amie, leur intention est simplement de lui venir en aide.

Lorsque Alice les surprend en pleine conversation, elle leur demande ce qu’ils manigancent. Pris au dépourvu, Stanislas et Hortense décident de tout lui avouer. Selon eux, consulter un spécialiste pourrait l’aider à mieux comprendre et gérer ses ressentis. Reste à savoir si Alice acceptera cette proposition et choisira de se faire accompagner…

