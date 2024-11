Enquête Exclusive du 10 novembre : sommaire du numéro inédit ce soir sur M6

Publicité





Enquête Exclusive du 10 novembre 2024, le sommaire Ce soir et comme tous les dimanches en deuxième partie de soirée, Bernard de la Villardière vous donne rendez-vous dès 23h10 sur M6 pour un nouveau numéro inédit du magazine « Enquête exclusive ». Cette semaine, il a pour thème « États-Unis : guerre sur les campus ».





Enquête Exclusive du 10 novembre 2024 : votre émission en résumé

Les universités américaines figurent parmi les plus renommées au monde, à l’instar de Harvard, Columbia, Cornell ou Princeton, où chaque année, l’élite de la jeunesse américaine est prête à investir des centaines de milliers de dollars pour obtenir un diplôme prestigieux. Cependant, ces derniers temps, ces campus sont devenus des foyers de tensions exacerbées par des sujets qui divisent profondément l’opinion publique américaine : conflit israélo-palestinien, discriminations raciales, droits des femmes et des personnes LGBT. Entre progressistes et conservateurs, les étudiants se retrouvent contraints de choisir leur camp, reléguant au second plan le débat d’idées et l’insouciance estudiantine. Mais pourquoi la jeunesse américaine se radicalise-t-elle autant, et quelles en seront les répercussions sur leur avenir en tant que citoyens de plus en plus engagés ?

L’explosion la plus notable de ces tensions a suivi les attaques terroristes du Hamas le 7 octobre 2023 et la riposte militaire israélienne à Gaza. Des scènes de violences ont éclaté, aussi bien sur les campus que sur les réseaux sociaux. Des affrontements ont opposé des étudiants arborant des drapeaux israéliens à d’autres portant le keffieh palestinien, se propageant rapidement comme une traînée de poudre. Des universités prestigieuses comme Columbia et Harvard ont même vu leurs locaux occupés pendant plusieurs semaines par des étudiants, contraignant leurs administrations, dépassées par les événements, à des démissions.



Les conséquences pour les étudiants les plus radicaux ont été sévères : des expulsions sans remboursement des frais de scolarité ont été prononcées, et un fichage légal pourrait leur interdire l’accès aux grandes administrations publiques et aux entreprises de renom.

Dans les États conservateurs, les prises de position sur le conflit israélo-palestinien ont été rapidement réprimées, les fauteurs de troubles expulsés manu militari. Parallèlement, ces États, grâce à un récent amendement de la Cour suprême, ont cessé d’appliquer la loi sur la discrimination positive, loi qui facilitait l’accès des minorités raciales et de genre aux études supérieures depuis deux décennies. Ce retour en arrière s’inscrit dans une série de mesures régressives, telles que la restriction de l’accès à l’avortement. Dans ce contexte, des mouvements masculinistes prônant des discours offensants envers les minorités prospèrent désormais.

Enquête sur le climat explosif qui règne au sein des campus américains, désormais au bord de la fracture.

