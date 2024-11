Ici Tout Commence spoiler : Teyssier secoue Anaïs ! (vidéo épisode du 2 décembre)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Teyssier va finalement décider de secouer Anaïs dans quelques jours dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». En effet, dans quelques jours, il s’attaque à la jeune femme qui déprime et se sent toujours incapable de diriger une brigade comme avant…











Anaïs traverse une période de grande démotivation. Malgré l’exploit d’avoir impressionné Teyssier et son prestigieux réseau, même en affrontant sa surdité, la jeune cheffe ne parvient pas à se réjouir. Son nouvel appareil auditif lui pose plus de problèmes qu’il n’en résout, et elle souffre des critiques qui se concentrent davantage sur son handicap que sur son talent culinaire.

Enfermée dans une spirale de pessimisme, Anaïs perd confiance en elle et commence à douter sérieusement de sa carrière. Mais c’était sans compter sur Teyssier, toujours prêt à intervenir avec sa franchise légendaire. Il ne ménage pas ses mots pour secouer Anaïs et lui rappeler sa véritable valeur.

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1059 du 2 décembre 2024, Teyssier décide de secouer Anaïs

