« Koh-Lanta : la tribu maudite » : la date de la finale dévoilée !

Alors que TF1 diffusera ce soir un nouvel épisode de « Koh-Lanta : la tribu maudite », on connait désormais la date de la grande finale ! En effet, la chaîne a dévoilé aujourd’hui que la fin de l’aventure aurait lieu le mardi 3 décembre 2024.











Les 3 derniers aventuriers s’affronteront dans l’emblématique épreuve des Poteaux. Face à l’immensité du Pacifique Nord, qui tiendra le plus longtemps pour avoir le privilège de choisir son adversaire en finale ?

Les deux autres seront départagés par le redoutable Jury Final.

L’un d’entre eux repartira avec les 100.000 euros et le prestigieux titre d’ultime aventurier, après plus de 40 jours d’efforts acharnés et de sacrifices !



Ne manquez pas la grande finale de Koh-Lanta, le mardi 3 décembre à 21h10 sur TF1 et TF1+ !