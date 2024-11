Koh-Lanta : quand Ilyesse spoile la fin de la saison ! (PHOTO)

Publicité





Alors que comme chaque mardi soir, TF1 diffusera ce soir un nouvel épisode « Koh-Lanta : la tribu maudite », l’un des aventuriers a spoilé la fin de la saison il y a quelques jours sur son compte du réseau social X.











Il s’agit d’Ilyesse, qui a posté une photo de Ugo et lui dans l’avion qui les ramenait en France.

Une photo qui, comme beaucoup l’ont remarqué, donne une grosse indication sur leur fin d’aventure ! Et pour cause, Ilyesse et Ugo ont tout les deux une barbe pas du tout rasée qu’il laisse entendre qu’ils seraient allés au moins jusqu’à l’épreuve de l’orientation puisque sinon ils se seraient rasés au camps du jury final.

Ilyesse a-t-il bien spoilé la fin de cette saison de Koh-Lanta ? La réponse dans quelques semaines !



