Koh-Lanta : qui a été éliminé à l’orientation ? Qui sera sur les poteaux ? (résumé + replay 26 novembre2024)

Koh-Lanta, la tribu maudite, épisode 15 du mardi 26 novembre 2024 – C’est parti pour la première partie de la finale de « Koh-Lanta, la tribu maudite ». Après l’élimination d’Ugo, c’est l’heure de l’épreuve de l’orientation !





Ugo rejoint le camps du jury final alors que les autres se préparent pour cette avant-dernière épreuve de l’aventure.







Denis Brogniart accueille Ilyesse, Jacques, Charlotte, Cécile et Thibault. Il leur donne leurs boussoles et leurs cartes !

Les aventuriers découvrent les éléments repères : les pierres brunes, le bois perforé, et l’arbre blanc.



Ilyesse et Charlotte choisissent le bois perforé, Thibault les pierres brunes, et Cécile et Jacques l’arbre blanc. Jacques trouve son repère, tout comme Ilysse et Charlotte. Thibault, seul, trouve son repère à son tour !

Thibault et Ilyesse sont les premiers à trouver une balise. Charlotte, qui suit Ilyesse, finit par trouver la balise elle aussi. Et c’est Thibault qui trouve le premier poignard ! Il remporte l’orientation en 1h23 !

Au bout de 2h30, Jacques et Cécile cherchent tout les deux la balises. De leur côté, Charlotte et Ilyesse cherchent toujours le poignard. Et Ilyesse finit par trouver le poignard ! Il se qualifie à son tour en 3h03.

Charlotte doit maintenant rejoindre Jacques et Cécile pour tenter de trouver le dernier. Cécile trouve enfin la balise ! Jacques la trouve à son tour, et Charlotte aussi. Et après une longue recherche, c’est Charlotte qui trouve le poignard !

Et 3 derniers finalistes de Koh-Lanta sont…

Thibault, Ilyesse et Charlotte sont donc les trois derniers finalistes, que l’on retrouvera sur la mythique épreuve des poteaux la semaine prochaine !

Si vous avez manqué l’épisode 15 ce 26 novembre 2024, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur TF1+ mais pour une durée de 7 jours seulement. Et rendez-vous le mardi 3 décembre pour suivre la finale de « Koh-Lanta, la tribu maudite ».