La France a un incroyable talent : la suite des auditions ce soir sur M6 (6 novembre)

Ce mercredi soir sur M6, Karine Le Marchand vous donne rendez-vous pour la suite de la saison 19 de La France a un incroyable talent. Au programme, la seconde soirée d’auditions avec Éric Antoine, Hélène Ségara, Marianne James et Sugar Sammy.





A découvrir à partir de 21h10 sur M6







La France a un incroyable talent du 6 novembre – présentation d’émission 3

Les auditions continuent avec l’objectif de continuer à vous émerveiller, vous amuser, vous surprendre mais aussi vous émouvoir. Pour réussir les auditions, il est nécessaire d’obtenir au moins trois « oui » de la part du jury. En cas de deux « oui » et deux « non », c’est un panel de spectateurs présents dans le public qui tranchera sur la poursuite de l’aventure. Il existe également cinq Golden Buzzers, qui permettent d’accéder à la demi-finale : quatre sont réservés aux juges et un à Karine Le Marchand. De plus, le Platinium Buzzer fait son retour, permettant un passage direct en finale, mais il n’y en a qu’un, et il doit être attribué à l’unanimité des quatre juges.

Ce soir, vous allez découvrir 7 nouveaux concurrents au titre d’incroyable talent 2024 :



INVERDANCE

Dans le monde d’Inverdance, la natation synchronisée a pris une tournure inédite. Avec l’impossibilité de s’entraîner en piscine pendant le confinement, Mae, leur coach, a lancé un défi audacieux : adapter les mouvements de la synchronisation aquatique à la danse. C’est ainsi qu’est née la « danse inversée », une nouvelle discipline artistique. Ce collectif de 8 femmes, âgées de 15 à 39 ans, est le seul au monde à pratiquer cette forme d’art unique. Leur performance est un véritable exercice de précision et d’harmonie, et leur objectif ? Impressionner un jury qui en a déjà vu de toutes les couleurs.

IN THE AIR

Clément, 32 ans, et Philippe, 36 ans, sont bien plus que deux magiciens expérimentés. Depuis vingt ans, leur passion commune pour l’illusion les pousse à concevoir des spectacles uniques, surtout pour des entreprises. Mais ce soir, ils s’aventurent sur une scène qu’ils considèrent comme la plus prestigieuse, avec un numéro inédit créé spécialement pour cette audition. Leur ambition ? Transporter le jury et le public dans un univers poétique, grâce à une prestation imaginée dans les moindres détails. Deviendront-ils les prochains grands maîtres de l’illusion ?

JACQUELINE

À 66 ans, Jacqueline, surnommée « l’élastique », est prête à enflammer la scène avec son numéro de contorsion. Cette retraitée pleine de vitalité prouve que l’âge n’est qu’un chiffre quand il s’agit de poursuivre ses rêves. Ce soir, elle veut impressionner le jury avec sa souplesse, rivalisant avec les talents les plus jeunes. Saura-t-elle surprendre et captiver le public ?

MATTHIEU NINA

Matthieu est un humoriste au parcours singulier. Après une chute d’échelle à 10 ans, il a dû réapprendre à marcher et à parler. Au lieu de céder au désespoir, il a choisi de transformer sa souffrance en rires. Aujourd’hui, il monte sur scène pour un stand-up où il relate son histoire avec une ironie piquante, inspirant par son message de résilience. Pour Matthieu, le rire est une forme de thérapie. Parviendra-t-il à toucher le jury ?

LE GUERRIER MASQUÉ

Ancien participant de « La France a un Incroyable Talent », le Guerrier Masqué revient plus déterminé que jamais à impressionner le jury. Ce personnage mystérieux, dont l’identité reste cachée, veut prouver qu’il fait partie des meilleurs talents de sa génération. Réussira-t-il enfin à convaincre le jury qu’il mérite sa place au sommet ?

HAKUNA MATATA ACROBATS

Venus de Tanzanie, les Hakuna Matata Acrobats vous proposent un numéro de rolla-bolla extrême, une discipline d’équilibre à haut risque. Pour cette occasion, ils repoussent leurs limites en exécutant des figures complexes à quatre, augmentant ainsi le défi. Leur prestation est un mélange de force, de concentration et de coordination. Vous tiendront-ils en haleine jusqu’à la dernière seconde ?

LÉA KRAL

Circassienne depuis seulement deux ans, Léa, 30 ans, s’est tournée vers une discipline aussi rare qu’impressionnante : la suspension capillaire. Accrochée par les cheveux à plusieurs mètres du sol, elle enchaîne les figures acrobatiques avec une puissance et une grâce saisissantes. Entre force brute et poésie, elle raconte l’histoire d’une femme aux multiples facettes. Réussira-t-elle à émouvoir le jury avec cette performance unique ?