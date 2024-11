« Les Experts : Las Vegas » du 6 novembre 2024 : vos épisodes ce soir sur TF1

Publicité





Les Experts : Las Vegas, vos épisodes inédits du mercredi 6 novembre 2024 – Ce mercredi soir sur TF1, c’est la série « Les Experts : Las Vegas » qui vous attend. Au programme, 6 épisodes inédits à la suite de la saison.





A suivre sur TF1 dès 21h10







Votre épisode du 30 octobre

Épisode 5 « Que tombent les jetons » : Un petit avion cargo, en mode pilote automatique, atterrit avec à son bord trois hommes, tous assassinés à la hache. Max et son équipe rejoignent le FBI pour enquêter, sous la direction de l’agent Barron, une vieille connaissance de Max. Lorsqu’ils examinent la cargaison, ils découvrent qu’il manque une boîte remplie de jetons de casino d’une valeur de deux millions de dollars. Folsom et Allie déduisent rapidement qu’une quatrième personne était à bord, qu’elle a volé les jetons avant de sauter en parachute, mais son identité reste inconnue. L’autopsie révèle qu’un des hommes, Ellis Truette, était en phase terminale. Ils en concluent qu’il était probablement le complice de cette mystérieuse quatrième personne, qui l’aurait trahi.

Épisode 6 « Clownesque ou funeste ? » : Folsom et Allie enquêtent sur un meurtre qui les mène jusqu’à un tueur en série pourtant déjà incarcéré. Ce criminel fait partie de ceux qui pourraient être libérés si l’affaire Hodges prenait une mauvaise tournure. Pendant ce temps, Sarah et Gil mènent une investigation au sein du laboratoire, mis en quarantaine car le luminol retrouvé chez Kline provient de la police scientifique. Leur enquête les conduit à Anson Wix, l’avocat défendant tous les condamnés impliqués dans le recours en justice contre l’État du Nevada.



Episode 7 « Pur-sang » : La découverte d’un cheval couvert de sang humain oriente la police scientifique vers le meurtre du responsable d’un ranch de réinsertion pour jeunes délinquants. Si les premiers soupçons se portent sur les résidents, l’analyse des traces de sang innocente finalement ces derniers et désigne le fils de la victime, impliqué dans un trafic de saillies. Gil et Sarah partagent leurs soupçons sur Anson Wix avec David Hodges, qui se souvient que l’avocat l’avait interrogé à plusieurs reprises sur son travail. Gil rend ensuite visite à la sœur de Wix, qui semble pleinement informée de ses manigances. Après son arrestation, Bryan effectue ses heures de travaux d’intérêt général dans le laboratoire de la police scientifique.

Episode 8 « Le meurtre du tueur » : Deux cambrioleurs découvrent des restes humains dans la baignoire de la maison qu’ils s’apprêtaient à dévaliser et alertent la police. L’équipe de la police scientifique en déduit que le propriétaire, Erik Shaw, a probablement été assassiné, et que le meurtrier a tenté de dissoudre son corps. Le liquide utilisé pour la dissolution est récupéré dans les canalisations de la maison. En examinant les os encore intacts, Hugo découvre qu’il s’agit en fait de deux corps dissous. L’enquête révèle que la deuxième victime était liée à l’ex-femme d’Erik Shaw, qui finit par avouer qu’elle entretenait une relation avec le suspect et lui avait procuré les produits chimiques nécessaires.

Episode 9 « Se brûler les ailes » : Les corps d’un couple, un ange et un démon, sont retrouvés enterrés. Leurs modifications corporelles – elle avec des ailes, lui avec des cornes – orientent les enquêteurs vers leur chirurgien esthétique. Allie et Folsom soupçonnent d’abord le fils des victimes, puis leurs partenaires de scène, jusqu’à découvrir dans une des ailes une fibre incriminante liée au médecin. Ce dernier s’avère être obsédé par sa patiente, au point de la rendre malade pour la garder près de lui, et allant jusqu’au meurtre. Pendant ce temps, le procès de David Hodges commence, et les preuves semblent accablantes. En parallèle, Max et Folsom pressent Guillermo de leur fournir la preuve que Wix est bien à l’origine de la tentative d’assassinat sur Jim Brass.

Episode 10 « La vérité l’emporte » : L’équipe est certaine que Hodges n’a pas pris la fuite, mais qu’il a été enlevé. Tous redoublent d’efforts pour le retrouver avant qu’il ne soit trop tard. Max réussit à convaincre le shérif adjoint de la réintégrer temporairement et poursuit l’enquête, jusqu’à l’arrestation de Wix.

« Les Experts : Las Vegas » : rappel de la présentation de la série

Les Experts reviennent avec une nouvelle équipe et une génération d’enquêteurs modernes, prête à élucider de nouveaux mystères. Pour cette première saison, les fans retrouveront avec émotion William Petersen dans le rôle de Gil Grissom et Jorja Fox dans celui de Sara Sidle.

Dans cette nouvelle intrigue, le laboratoire criminel de Las Vegas, ville emblématique où tout a commencé, fait face à une menace inédite. Alors qu’une conspiration pourrait non seulement anéantir le laboratoire mais aussi libérer des milliers de criminels dans les rues, Maxine Roby (Paula Newsome) dirige une équipe qui devra allier ses forces à celles de ses anciens collègues Gil Grissom, Sara Sidle, et David Hodges (Wallace Langham). Ensemble, ils utiliseront les techniques médico-légales les plus avancées pour suivre les preuves et déjouer ce complot.

Tout commence par une attaque contre Jim Brass (Paul Guilfoyle), qui lance les bases d’une nouvelle saison pleine de suspense et de révélations.

Personnages et interprètes

Avec : Paula Newsome (Maxine Roby), William Petersen (Gil Grissom), Jorja Fox (Sara Sidle), Matt Lauria (Josh Folsom), Mandeep Dhillon (Allie Rajan), Jay Lee (Chris Park), Sarah Gilman (Penny Gill)