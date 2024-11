« L’anniversaire des Enfants de la télé » du 23 novembre : les invités ce soir sur France 2

Publicité





« L’anniversaire des Enfants de la télé » du 23 novembre 2024 : ce soir sur France 2, Laurence Boccolini vous a préparé un prime spécial anniversaire de son émission « Les enfants de la télé ».





Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne ou en streaming vidéo puis replay sur France.TV







« L’anniversaire des Enfants de la télé » du 23 novembre : invités et programme

Les Enfants de la Télé célèbrent leur 30ᵉ anniversaire lors d’une soirée exceptionnelle à l’Élysée Montmartre !

Pour ce prime inédit, Laurence Boccolini accueille une pléiade d’invités : Élie Semoun et Michèle Bernier, présents dès la toute première émission, reviennent 30 ans plus tard pour l’occasion. Ils seront rejoints par des figures emblématiques du programme, comme Hélène Ségara, Booder, Bruno Solo, Jeanfi Janssens et Liane Foly.



En mêlant rires et nostalgie, ils revisiteront un TOP 30 des moments les plus marquants de la télévision et des Enfants de la Télé.

La soirée sera également rythmée par des hommages aux émissions cultes de la télévision française : Le Maillon Faible, La Fureur du samedi soir, Y’a que la vérité qui compte… avec la participation de légendes comme Denise Fabre, Thierry Ardisson, Pascal Bataille et Laurent Fontaine. Une célébration riche en humour et en souvenirs à ne pas manquer !