« Le grand concours de Noël » : votre téléfilm de Noël ce 22 novembre sur TF1 (histoire, interprètes)

« Le grand concours de Noël » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce vendredi 22 novembre 2024 – C’est un nouveau téléfilm de Noël qui vous attend ce mercredi après-midi sur TF1. Aujourd’hui il s’agit d’une rediffusion et il s’intitule « Le grand concours de Noël ».





A suivre dès 14h20, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







« Le grand concours de Noël » : l’histoire, le casting

Lara et Ben, anciens partenaires, s’affrontent dans un concours de Noël pour remporter des fonds au profit de l’association caritative de leur choix. Sous les regards de la ville, ils doivent décider ce qui compte le plus : la victoire ou les sentiments qu’ils partagent encore.

Avec : John Brotherton (Ben), Cameron Bure Candace (Lara), Barbara Niven (Donna), BJ Harrison (Martha)



Notez qu’il sera suivi à 15h55 de la rediffusion « Noël aux grands magasins ».

« Noël aux grands magasins » : l’histoire et le casting

Une jeune héritière d’une chaîne de grands magasins se voit contrainte de travailler comme vendeuse pendant les fêtes pour prouver qu’elle mérite son héritage. Ses débuts chaotiques compliquent la tâche, d’autant plus que son responsable, ambitieux et en quête d’une promotion, craint que cette recrue peu motivée compromette ses chances. Bien qu’il soit résolu à la faire partir et qu’elle soit déterminée à réussir, leurs confrontations se transforment peu à peu en complicité, laissant place à une histoire d’amour inattendue.

Avec : Katerine Maria Vitkoff (Loryn), David Pinard