Ici Tout Commence spoiler : Malik bientôt démasqué ? (vidéo épisode du 26 novembre)

Ici tout commence spoiler – Malik fait des critiques des jeunes chefs du master pour le compte de Teyssier dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Mais va-t-il finir par se faire démasquer ? Dans quelques jours, Maya n’en peut plus et pense qu’il va prendre très cher quand tout le monde découvrira la vérité !











Maya et Malik collaborent en cuisine, mais le jeune cuisinier ne semble pas aussi investi que sa petite amie… Absorbé par son téléphone, il agace Maya qui tente de le faire revenir à leurs préparations.

Malik lui explique alors qu’il est en pleine discussion avec Teyssier et qu’il ne peut pas cuisiner pour le moment. Excédée, Maya laisse éclater sa frustration : elle ne supporte plus le directeur de l’Institut et accuse Malik de se laisser exploiter sans même s’en apercevoir ! Elle est convaincue que tout ça finira mal…

