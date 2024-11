Le Meilleur Pâtissier du 21 novembre : l’épisode 7 ce soir sur M6, qui sera éliminé ?

Publicité





Le Meilleur Pâtissier du 21 novembre 2024 – Ce jeudi soir à la télé, M6 poursuit la diffusion de la saison 13 inédite de son concours culinaire « Le Meilleur Pâtissier ». Aujourd’hui, l’épisode a pour thème « Illusions gourmandes ». Place à des créations gourmandes bluffantes : les pâtissiers amateurs s’attaquent aux incontournables gâteaux trompe-l’œil. Bienvenue dans le monde de l’illusion pâtissière !





A voir dès 21h10 sur M6 ou en streaming vidéo puis replay sur M6+.







Le Meilleur Pâtissier du 21 novembre 2024, présentation de l’épisode 7 « Illusions gourmandes »

Épreuve créative : trompe-l’œil d’objet en gâteau

Spatule, boîtes à œufs, pot de fleurs, marmite : les pâtissiers auront pour défi de créer un gâteau trompe-l’œil plus vrai que nature, à cacher sous la tente ! Cyril et Mercotte devront déceler ces créations culinaires au milieu du décor. Les candidats réussiront-ils à mystifier le jury tout en les régalant avec leurs gâteaux étonnants ?

Épreuve technique : l’incroyable « gâteau illusion d’optique »

Kevin Ollivier, chef pâtissier d’un prestigieux palace suisse, lance un défi de taille aux candidats : recréer son célèbre « gâteau illusion d’optique », la pièce maîtresse avec laquelle il a participé à la Coupe du monde de pâtisserie. Ce chef-d’œuvre de technicité met à l’honneur le pastillage et repousse les limites de la créativité.



Épreuve surprise : le mythique fruit en trompe-l’œil

Les pâtissiers vont relever un défi incontournable : le fruit en trompe-l’œil ! À la clé, le prestigieux cupcake d’or, garant d’une qualification directe pour la semaine suivante. Ce qu’ils ne savent pas, c’est qu’un ancien candidat, Thibaut Lefils, finaliste de la saison 12 et expert en fruits en trompe-l’œil, participe secrètement au défi. Parviendront-ils à surpasser son talent ? Qui remportera le tablier bleu, et qui devra quitter la tente ?

Le Meilleur Pâtissier saison 13, rappel de la présentation de la saison

Cette année, dans « Le Meilleur Pâtissier », l’actrice Laëtitia Milot rejoint le chef Cyril Lignac et Mercotte pour une nouvelle saison encore plus gourmande. Nos 14 pâtissiers amateurs, venus de France et de Belgique, devront faire preuve de technique et de créativité pour séduire le jury et impressionner les plus grands noms de la pâtisserie française. Au programme : une saison riche en rebondissements, des épreuves revisitées et des nouveautés mémorables. À la clé, le très convoité trophée du « Meilleur Pâtissier » !