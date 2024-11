« Commandant Saint-Barth », votre nouvelle série inédite ce soir sur TF1 (21 novembre 2024)

Publicité





Commandant Saint-Barth, vos épisodes inédits du jeudi 21 novembre 2024 – C’est ce jeudi soir que TF1 lance sa nouvelle série « Commandant Saint-Barth » avec Florent Peyre. Au programme aujourd’hui, les épisodes 1 et 2.





A suivre sur TF1 dès 21h10 ou sur TF1+ pour le replay et le streaming gratuit.







« Commandant Saint-Barth » : présentation de la série

Le commandant Gabriel Saint-Barthélémy (interprété par Florent Peyre) a grandi au cœur d’un resort niché sur une île paradisiaque des Caraïbes. Fort de sa connaissance approfondie des dessous de ce décor de rêve, il n’hésite pas à s’immiscer là où il ne devrait pas pour mener ses enquêtes. Une méthode peu conventionnelle, mais toujours efficace !

Votre épisode du 21 novembre

Épisode 1 « Le mystère du cocotier vert » : Le commandant Saint-Barthélémy fait son grand retour sur l’île paradisiaque qui a bercé son enfance. À peine posé, il est déjà confronté à une affaire intrigante : Tina, une jeune plagiste pétillante et appréciée, a été retrouvée noyée… au sommet d’un cocotier. Mais qui aurait pu vouloir du mal à cette employée modèle ? Derrière son sourire éclatant, elle avait trouvé un moyen surprenant d’arrondir ses fins de mois grâce aux clients VIP de la plage privée où elle travaillait. Heureusement, Saint-Barth, fort de ses souvenirs et de son expérience dans le légendaire resort de l’île, peut compter sur sa méthode aussi décalée qu’efficace pour percer les mystères les plus insolites.



Épisode 2 « Le mystère du gorille orange » : Le corps de Vincent Guérin, gardien de villas de luxe, est découvert au bord d’une piscine, écrasé sous une imposante sculpture de 300 kilos. Mais qui aurait pu lui en vouloir ? Pour résoudre cette énigme, Saint-Barth s’infiltre dans le très select club de tennis de l’île. Il découvre alors que Vincent utilisait les villas qu’il surveillait à des fins bien éloignées de ses fonctions…

Parallèlement, au Tropicana, Saint-Barth retrouve son vieux complice Auguste et croise Avril, son amour de jeunesse, ravivant souvenirs et émotions d’une époque révolue.

Personnages et interprètes

Avec : Florent Peyre (Gabriel Saint Barthélémy dit Saint-Barth), Philypa Phoenix (George Mondésir), Yannig Samot (Auguste Ventura), Joyce Bibring (Avril Rosier), Margot Heckmann (Lou Rosier), Roxane Bret (Charlie Koster), Nathanaël Beausivoir (Théo Solveg), Matthias Van Khache (Clothaire Rosier)