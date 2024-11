« Qui m’aime me suive ! » : votre film ce soir sur France 3 (15 novembre)

Publicité





« Qui m’aime me suive ! », c’est le film qui vous attend ce vendredi 15 novembre sur France 3. Un film signé José Alcala avec Daniel Auteuil, Catherine Frot et Bernard Le Coq.





Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne mais aussi en streaming vidéo, et depuis tous vos appareils connectés sur France.TV (fonction direct).







« Qui m’aime me suive ! » : histoire et interprètes

Gilbert et Simone vivent dans un petit village du sud de la France. Simone profite de sa retraite et entretient une liaison avec leur voisin et meilleur ami Etienne, optimiste et jouisseur, tandis que Gilbert, ancien garagiste, est chaque jour un peu plus aigri. Tout bascule quand Etienne déménage dans une autre région avant que Gilbert et Simone apprennent qu’ils sont lourdement endettés. La situation se dégrade rapidement quand Simone, désespérée par l’attitude de Gilbert et sans nouvelles d’Etienne, quitte la maison sans prévenir.



Avec : Daniel Auteuil (Gilbert), Catherine Frot (Simone), Bernard Le Coq (Étienne), Solam Dejean-Lacréole (Terence)

La bande-annonce

« Qui m’aime me suive ! », un film de José Alcala, c’est ce soir sur France 3.