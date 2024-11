Les 12 coups de midi du 18 novembre : plus qu’une case sur l’étoile mystérieuse, découvrez qui est derrière

Publicité





Les 12 coups de midi du 18 novembre, plus qu’une case sur l’étoile mystérieuse

Sa cagnotte personnelle arrive au total de 1.682.151 euros de gains et cadeaux. Sur l’étoile mystérieuse, il ne reste plus qu’une seule case et on a tout les indices : l’île de Sercq en photo de fond, un tableau noir avec des opérations mathématiques, un poulpe, des pinceaux, une épée, une fleur de lys, un chapeau haut de forme.

Qui apparait sur cette étoile ? On peut déjà vous dire que c’est Victor Hugo et cest la première fois dans l’histoire du jeu de TF1 qu’une personnalité décédée est sur l’étoile !

Noms déjà proposés pour cette étoile : Gérald de Palmas, Manu Payet, Ed Sheeran, Keira Knightley, Orlando Bloom, Cate Blanchett, Johnny Depp



Les 12 coups de midi, vidéo replay du 18 novembre

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce lundi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+