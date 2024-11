Les enquêtes de Dan Sommerdahl du 17 novembre : la suite de la saison 4 ce soir sur France 3

Publicité





Les enquêtes de Dan Sommerdahl du 17 novembre 2024, vos épisodes ce soir – Ce soir à la télé, France 3 poursuit la diffusion de la saison 4 inédite de la série « Les enquêtes de Dan Sommerdahl ». Au programme aujourd’hui, l’épisode 4.





Rendez-vous dès 21h05 sur la chaîne ou en streaming vidéo puis replay sur France.TV







Les enquêtes de Dan Sommerdahl du 17 novembre 2024 : votre épisode ce soir

Épisode 4 – Juste quelqu’un de bien

Une jeune femme appartenant à une communauté religieuse est découverte assassinée. L’enquête révèle peu à peu des secrets enfouis de son passé, mais Dan Sommerdahl peine à assembler toutes les pièces du puzzle. Juste au moment où les éléments commencent à s’emboîter, la relation amoureuse du commissaire s’effondre : aurait-il été aveuglé par ses sentiments pour Joséfine ?

Avec Peter Mygind (Dan Sommerdahl), André Babikian (Flemming Torp), Laura Drasbæk (Marianne Sommerdahl), Mathias Käki Jørgensen (Benjamin), Mia Helene Højgaard (Laura Sommerdahl), Maibritt Saerens (Josefine Sundby), Lise Baastrup (Nadia), Lotte Andersen (Hanegaard)



Les enquêtes de Dan Sommerdahl : présentation de la saison 4

Dans cette nouvelle saison des « Enquêtes de Dan Sommerdahl », la ville côtière d’Elseneur est à nouveau le théâtre de crimes et de complots. Dan parviendra-t-il enfin à faire tomber son ennemi juré ? La pression monte, d’autant plus que sa nouvelle compagne dissimule un sombre secret, menaçant à la fois sa vie amoureuse et sa carrière…

« Les enquêtes de Dan Sommerdahl » saison 4, c’est ce soir dès 21h10 sur France 3 et en replay sur France.TV