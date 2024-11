Miss France 2025 : découvrez le jury complet

Publicité





Le samedi 14 décembre prochain, l’élection de Miss France 2025 promet d’être un événement grandiose, diffusé en direct depuis l’Arena Futuroscope. Animée par le légendaire Jean-Pierre Foucault, avec la participation de Cindy Fabre, directrice du concours national, cette soirée sur le thème « Le Grand Bal des Miss » marquera une nouvelle étape dans l’histoire du célèbre concours.





Après un séjour riche en découvertes en Côte d’Ivoire, les 30 candidates régionales s’apprêtent à monter sur scène pour convaincre les téléspectateurs ainsi qu’un jury d’exception.







Un jury présidé par une légende

Cette année, le jury sera placé sous la présidence de la mythique Sylvie Vartan, icône de la chanson française et comédienne. Alors qu’elle s’apprête à tirer sa révérence lors de trois ultimes concerts au Palais des Congrès de Paris les 24, 25 et 26 janvier 2025, Sylvie Vartan apportera son élégance et son expérience unique à cet événement.

Six femmes d’exception aux côtés de Sylvie Vartan

Pour départager les candidates, Sylvie Vartan sera entourée de six femmes inspirantes, venues d’horizons variés :

– Marie-José Pérec, triple championne olympique d’athlétisme, modèle de détermination.

– Cristina Cordula, styliste et consultante en image, reconnue pour son œil expert et son énergie communicative.

– Fauve Hautot, danseuse, chorégraphe et comédienne, symbole de grâce et de créativité.

– Nawell Madani, humoriste, comédienne et réalisatrice, qui apportera son humour et sa vivacité.

– Khatia Buniatishvili, pianiste franco-géorgienne, virtuose à la renommée internationale.

– Flora Coquerel, Miss France 2014, mannequin et entrepreneure, incarnation parfaite de l’élégance et de l’engagement.



Un verdict partagé entre jury et public

Comme chaque année, la future Miss France sera élue grâce à une combinaison des votes du public et du jury, chacun pesant à 50%d ans le résultat final. Celle qui succédera à Eve Gilles, Miss France 2024, deviendra l’ambassadrice des Français pour 2025.

Qui remportera la couronne et représentera la France tout au long de l’année prochaine ? La réponse le **samedi 14 décembre à 21h10 sur TF1 et TF1+. Préparez-vous pour une soirée magique où beauté, talent et émotion seront au rendez-vous !