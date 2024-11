Plus Belle La Vie du 5 novembre 2024 : Vanessa dit tout à Ophélie, Jean-Paul doute (résumé + extrait vidéo épisode 206 en avance)

Publicité





« Plus belle la vie, encore plus belle » du 5 novembre 2024 – résumé de l’épisode 206

Ariane félicite Zoé pour sa performance lors de l’interrogatoire, mais Zoé ne peut s’empêcher de poser des questions sur Louis. Ariane lui rappelle que l’enquête pour homicide est toujours en cours et qu’elles ne sont pas encore tirées d’affaire. Elle lui remet le téléphone de Daniel dans l’espoir de retrouver Louis, mais Zoé est perplexe, ne sachant pas comment déverrouiller un téléphone. Elle envisage même de se rendre à la morgue pour tenter de le déverrouiller.

Pendant ce temps, Jean-Paul et Morgane interrogent Steve au sujet de Daniel. Steve ne comprend pas pourquoi Daniel était à la fête, qu’il explique avoir été organisée par Yolande. Toutefois, Yolande précise que l’idée vient de Louis Robbie… Ils décident d’aller voir dans la buanderie, où il travaillait…



Jules discute avec Steve au sujet de la victime qu’il connaît comme un cambrioleur notoire lié à Louis Robbie. Jules envisage de rédiger un article, mais Steve, mal à l’aise, est accablé par les reproches de Nisma, qui l’accuse d’avoir flirté avec Camille. Jules propose de partir, mais Nisma préfère s’en aller.

Morgane et Jean-Paul ont examiné la buanderie, où Morgane sort du tunnel. Elle pense qu’il pourrait mener au musée. Ils soupçonnent Louis et Daniel d’être complices dans le vol du Désir et du masque. De son côté, Ariane réussit à déverrouiller le téléphone de Daniel à la morgue, mais se rend compte qu’il n’y a plus aucune donnée, tout a été supprimé. Zoé est désespérée à propos de Louis.

Dans le sous-terrain, Charlotte montre à Jean-Paul une mine désamorcée et lui révèle avoir trouvé une empreinte, ce qui devrait permettre d’identifier l’un des voleurs ! Jean-Paul lui dit qu’il va s’en occuper… Il semble préoccupé.

Ophélie se trouve au Pavillon des Fleurs avec le couturier, qui lui présente une pièce qui ne correspond pas à sa taille. Après avoir présenté ses excuses, il promet de la refaire en 24 heures. Blanche, témoin de la scène, lui demande si tout va bien, et Ophélie lui assure que c’est juste un malentendu. En discutant, Blanche lui propose de tenir son défilé au Pavillon des Fleurs, une idée qu’Ophélie adore.

Plus tard, Ophélie discute avec sa mère, Vanessa, de la première pièce de sa collection et du problème de taille. Vanessa, peu compréhensive, dit à Ophélie qu’elle aurait dû s’en douter. Ophélie, frustrée, lui reproche de ne pas être comme Blanche Marci et se dit plus heureuse au Pavillon des Fleurs. Vanessa est choquée par ses paroles, mais Ophélie lui annonce qu’elle a décidé de faire son défilé dans ce lieu.

Gabriel se plaint à Thomas d’avoir reçu des amendes qu’il assure être le résultat d’une erreur. Thomas reste sceptique, en raison des mensonges passés de Gabriel. Samuel arrive et Gabriel lui confie qu’il a besoin d’aide.

Vanessa confronte Blanche, sachant que cette dernière est responsable de son malaise. Elle menace Blanche de détruire ses locaux si elle ne reste pas à distance. Blanche rétorque que Vanessa refuse de partager son histoire. Vanessa, émue, confie à Ophélie qu’elle n’a pas été protégée dans son enfance et qu’elle a subi du harcèlement scolaire de la part de Blanche. Ophélie est bouleversée par cette révélation et demande pourquoi sa mère ne lui en avait jamais parlé.

