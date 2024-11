Plus Belle La Vie du 6 novembre 2024 : Jean-Paul couvre Ariane et retrouve Louis (résumé + extrait vidéo épisode 207 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 6 novembre 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 207 de PBLV – Jean-Paul a de sérieux doutes sur Ariane cet après-midi dans votre feuilleton « Plus belle la vie, encore plus belle ». Et Vanessa décide enfin de tout dire à sa fille…





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Publicité





« Plus belle la vie, encore plus belle » du 6 novembre 2024 – résumé de l’épisode 207

Ariane est troublée par les soupçons de Jean-Paul, mais Zoé a découvert une vidéo de Louis dans le téléphone de Daniel. Ariane pense reconnaître l’église en arrière-plan. Pendant ce temps, Jean-Paul sort du commissariat pour rencontrer Zoé et Ariane, devant relever leurs empreintes dans le cadre de l’enquête… De son côté à la résidence, Morgane interroge Steve, qui avoue n’avoir aucune nouvelle de Camille depuis la soirée. Morgane est surprise, car Camille ne figurait pas sur la liste des présents au moment du drame. Steve lui explique qu’elle avait quitté la soirée plus tôt

Au commissariat, Ariane confie à Zoé qu’elle n’avait pas de gants pour désamorcer la mine, pensant que c’en est fini pour elle. Zoé laisse ses empreintes et part, tandis qu’Ariane, terrifiée, reste seule avec Jean-Paul. Elle le supplie de l’aider, et il décide de la laisser partir. Ariane lui montre alors une photo de Louis, et Jean-Paul promet d’aller le trouver.



Publicité





Morgane poursuit son enquête auprès de Camille, qui lui confie ne plus dormir depuis le vol du masque. Lorsqu’elle lui montre une photo de Daniel, Camille ne le reconnaît pas. De leur côté, Ariane et Jean-Paul sont enfin prêts à localiser Louis Robbie. Jean-Paul entre dans l’église et le découvre, inconscient. Les secours emmènent Louis. Jean-Paul explique à Ariane que son état est critique et qu’il a perdu beaucoup de sang, craignant qu’il ne s’en sorte pas.

Apolline questionne Nisma au sujet de sa relation avec Vadim. Nisma lui confie qu’elle a rêvé de lui pendant la nuit… Apolline pense que c’est un signe.

Steve discute avec Nisma, lui suggérant qu’ils devraient repartir sur de bonnes bases en redevenant amis. Cependant, Nisma, distraite par Vadim, ne l’écoute qu’à moitié. Vadim le remarque et, en plaisantant, lui dit que la prochaine fois, le « spectacle » sera payant. Plus tard à la résidence, Nisma ouvre la porte à Vadim, lui reprochant son comportement au Mistral. Vadim réplique qu’elle n’a cessé de le fixer, ce qui l’irrite. Finalement, ils s’embrassent et se rendent dans sa chambre.

Ophélie s’entretient avec Ulysse au sujet de leur mère. Il lui révèle qu’il a récemment appris la vérité et qu’elle lui avait fait jurer de garder le silence. Touchée, Ophélie réalise à quel point Blanche Marci cachait bien son jeu. Plus tard, Ophélie confronte Blanche. Elle lui annonce que sa mère lui a tout révélé et qu’elle ne veut plus la revoir. Blanche tente de se défendre en affirmant avoir changé, mais Ophélie est convaincue qu’elle a été manipulée. En partant, Thomas lui rappelle qu’il l’avait mise en garde.

Ophélie retrouve sa mère et lui offre un bracelet pour masquer les rougeurs. Elle lui annonce qu’elle a annulé son défilé au Pavillon des Fleurs et qu’elle a coupé les ponts avec Blanche. Elle voudrait en savoir davantage sur son enfance, mais sa mère ne souhaite pas en parler.

A LIRE AUSSI : Plus Belle La Vie spoilers : Ulysse accusé, les résumés jusqu’au 22 novembre 2024

VIDÉO Plus belle la vie du 6 novembre 2024 – extrait vidéo

Pour découvrir les premières images cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Plus belle la vie, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Plus belle la vie, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 13h40 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.