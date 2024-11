Publicité





Reportages découverte du 3 novembre 2024, sommaire et reportages – Nouveaux numéros de votre magazine « Reportages découverte » ce dimanche après-midi avec Anne-Claire Coudray. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend avec le sommaire de votre émission à suivre dès 13h40 sur TF1 et sur TF1+.











Reportages découverte du 3 novembre 2024 : au sommaire ce samedi

A 13h40 : « Boulangères : les nouvelles amies du pain » (rediffusion)

Ce n’est qu’en 2021 que le Larousse a modifié sa définition du mot “boulangère”. Elle désigne désormais “celle qui fabrique le pain” et non plus simplement la “femme du boulanger”, restée longtemps en arrière-plan, à la boutique. Grâce à des sacs de farine allégés, à la mécanisation et à une répartition des tâches plus équilibrée dans les couples, une véritable révolution s’amorce. Contrairement aux idées de Marcel Pagnol, le pain n’est plus une affaire exclusivement masculine. Les femmes que nous avons rencontrées font preuve de détermination et d’innovation pour transformer le métier de la boulangerie.

A 14h50 dans Grand reportages : « Commissaires-priseurs, les passeurs d’histoires (Episode 1) » (rediffusion)



En France, seulement 500 personnes ont le privilège de manier le marteau : les commissaires-priseurs. Leurs ventes aux enchères attirent un public toujours plus large et diversifié, où des millions d’objets trouvent chaque année de nouveaux propriétaires dans le tumulte des enchères. Derrière chaque lot, souvent, se cache une histoire. Les commissaires-priseurs en sont les passeurs, croisant au fil de leurs recherches des vendeurs empreints de nostalgie, des acheteurs occasionnels, et des collectionneurs passionnés, prêts à tout pour l’objet de leurs désirs. Pendant plus d’un an, nos équipes ont suivi ces commissaires-priseurs à travers des ventes de plus en plus spectaculaires. « Commissaires-priseurs, les passeurs d’histoires », une série en quatre épisodes.