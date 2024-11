Star Academy 2024 : le programme des évaluations de la semaine 6

Publicité





Star Academy 2024, évaluations semaine 6 – Premier dimanche à 10 au château de la Star Academy deux jours après l’élimination d’Emma vendredi soir.





Et ce soir, Michael Goldman, le directeur de la Star Ac, est venu voir les élèves pour leur annoncer le programme des sixièmes évaluations, qui auront lieu mardi après-midi.







Star Academy, des évaluations sur le thème des anciens

C’est une semaine sous le signe des anciens qui attend les élèves et Michaël Goldman est venu annoncer ce dimanche soir le programme des évaluations.

Ils passeront sur une partie chant, sur une prestation culte des anciens élèves de la Star Academy, et une danse sur une chorégraphie que Kamel Ouali leur apprendra lundi !



Liste des 6 chansons au choix :

– « Je sais pas » de Céline Dion, chanté par Grégory en demi-finale de la saison 4

– « D’aventures en aventures » de Serge Lama, chanté par Jenifer et Serge Lama en saison 1

– « En apesanteur » de Calogero, chanté par Nolwenn et Calogero en saison 2

– « Le monde est stone » de Starmania, chanté par Magalie Vaé en saison 5

– « Left outside alone » de Anastasia, chanté par Hoda en saison 4

– « Roxane » de Sting, chanté par Sofia et Sting en saison 3

Rendez-vous demain à 17h30 sur TF1 pour suivre la toute première quotidienne de la Star Academy 2024. Et toutes les vidéos et le flux live sont à retrouver sur myTF1.