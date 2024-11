Star Academy du 11 novembre 2024 : résumé et replay de la quotidienne

Publicité





Star Academy, résumé de la quotidienne du lundi 11 novembre 2024 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy 2024. Retour sur la journée de dimanche des académiciens au château.











Publicité





Les élèves débutent leur journée avec un brunch et Marlène arrive ensuite pour le débrief, exceptionnellement en compagnie de Julien Doré. Le chanteur révèle qu’il sera parmi les artistes invités du prochain prime, sans révéler qu’il aura lieu vendredi car les élèves l’ignorent encore.

Pour le medley avec Clara Luciani, Julien a trouvé ça sympathique tandis que Marlène reproche à Ebony trop de mimiques. Pour le solo de Julie, Marlène salue ses progrès et annonce qu’elle a gravi un montagne !

Julien félicite Emma pour son duo avec Vitaa tandis que Marlène lui conseille de travailler sa technique vocale. Sur la battle du top 3, Franck avoue qu’il n’était pas très motivé.



Publicité





Sur le medley Beyoncé, Marlène est cash avec les filles et annonce que ce n’est pas acceptable de faire ne presta comme celle là.

A l’inverse, Marlène félicite Charles et Maïa pour le duo avec Thomas Dutronc. Elle avoue ensuite avoir eu la chair de poule sur la prestation d’Ulysse.

Por Marguerite et Lucky Love, Julien parle d’un « moment de grace à conserver et essayer de retrouver » et Marlène est ravie. Elle félicite aussi Franck pour son duo avec Clara Luciani.

Après le débrief. Michaël vient ensuite au château pour annoncer le thème des évaluations. Il poursuit la supercherie et explique que les évaluations auront lieu mardi sur du chant et de la danse. Pour le chant, ils n’ont pas de précisions tandis que pour la danse, ce sera la choré apprise avec Malika cette semaine.

Les élèves répètent déjà la danse, loin d’imaginer que les évaluations auront lieu mardi. Et Lucie et Fanny viennent au château pour les premières prises de tonalités pour le prime. Julien Doré et Aliocha Schneider seront là, et d’autres artistes seront annoncés plus tard.

Surprise pour les académiciens, qui ont reçu du courrier. Il s’agit de pochettes surprises !

A LIRE AUSSI : Star Academy, les évaluations du 11 novembre : Franck se loupe, Marine pleure, Ebony impressionne, le résumé complet

Star Academy, le replay de la quotidienne du 11 novembre

Rendez-vous demain à 17h30 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, sachez qu’elle sera très vite disponible en replay streaming sur TF1+ en cliquant ICI.