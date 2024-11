C à vous du 11 novembre 2024 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 11 novembre 2024, invités et sommaire – Nouveau numéro inédit ce lundi soir sur France 5 pour Anne-Elisabeth Lemoine et son équipe de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire de la dernière aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





🔵 Les médias sont-ils responsables des différentes crises que nous traversons ?

On en parle avec Antoine Bristielle, politologue, directeur de l’Observatoire de l’opinion de la Fondation Jean Jaurès

🔵 Quatre ans prisonnière en Iran : Fariba Adelkhah, anthropologue, directrice de recherche au CERI-Sciences Po, raconte sa détention dans le livre « Prisonnière à Téhéran »



Publicité





🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Bastien Djait, chef propriétaire du restaurant « Maison Brut » à Paris

🔵 🍽️ Au dîner de C à Vous :

🔵 Dans la Suite de C à vous : Michèle Laroque et Grégoire Bonnet pour la pièce « La porte à côté » au théâtre Saint-Georges; et Julien Colonna, Jeanne Herry, Ghjuvanna Benedetti et Saveriu Santucci pour le film « Le Royaume » en salle le 13 novembre

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce lundi 11 novembre 2024 à 19h sur France 5.