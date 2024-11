Star Academy du 14 novembre 2024 : résumé et replay de la quotidienne

Publicité





Star Academy, résumé de la quotidienne du jeudi 14 novembre 2024 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy 2024. Retour sur la journée de mercredi des académiciens au château.











Elle débute avec le cours de sport de Ladji, ils donnent tout. De retour dans le château pour le petit dej, tout le monde pense déjà à l’annonce du top 3.

Franck s’amuse à relooker Charles et Ulysse alors que tout le monde se rassemble dans le salon pour la venue de Michaël. Il annonce le top 3 des évaluations : Marine est 3ème, Marguerite 2ème et Julie 1ère. Et il a une surprise pour Julie : un message de Patrick Bruel, il l’invite à chanter avec lui sur scène samedi au zénith de Dijon !

Une petite dispute éclate entre Ulysse et Marine. Il ne comprend pas qu’elle ait pleuré et qu’elle en ait fait trop après les évaluations alors qu’elle se retrouve dans le top 3. Les autres soutiennent Marine mais Ulysse avoue que ça lui rappelle au collège quand un élève dit qu’il a raté alors qu’il a 18. Franck conseille à Ulysse de lui parler, ils finissent par se réconcilier.



Charles, Emma et Masséo répètent « C’est avec classe » de Corneille pour le prime. Place ensuite à une master class avec Julien Doré. Il les fait chanter ! Et il leur donne des conseils sur ce qui les attend après.

Dans le château, Julien proposé à Marine de se mettre au piano et de chanter « Sublime et silence ».

Julie appelle sa famille, qui la félicite pour sa première place. Julie, Marguerite et Marine répètent ensuite « Chandelier » de Sia.

Rendez-vous demain à 17h30 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy.