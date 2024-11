C à vous du 14 novembre 2024 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 14 novembre 2024, invités et sommaire – Nouveau numéro inédit ce jeudi soir sur France 5 pour Anne-Elisabeth Lemoine et son équipe de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire de la dernière aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 Victoire de Donald Trump, nouveau gouvernement américain, guerre au Proche-Orient… Jean-Yves Le Drian, ancien ministre de l’Europe et des Affaires étrangères (2017-2022), est l’invité de C à vous

🔵 « Cash Investigation » : enquête sur les profiteurs de l’immigration. On reçoit Elise Lucet pour le « Cash Investigation : À qui profite l’immigration ? » diffusé ce soir à 21:05 sur France 2



🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Charles Teboul, chef propriétaire de « Maison Jullian » à Béziers

🔵 🎶 Dans le live : Louis Chedid interprète en live le titre « Je suis là »

🔵 Dans la Suite de C à vous : une spéciale Franc Inter, première matinale de France Nicolas Demorand, Léa Salamé, Sonia Devillers, Charline Aparis.

