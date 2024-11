Star Academy du 15 novembre : le 6ème prime ce soir sur TF1, qui sera éliminé ? (VIDÉO)

Publicité





Star Academy du 15 novembre 2024, le prime 4 ce soir sur TF1 – Nikos Aliagas vous donne rendez-vous ce vendredi soir sur TF1 pour le quatrième prime en direct de la Star Academy 2024. Une soirée à l’issue de laquelle un cinquième académicien sera éliminé et quittera définitivement l’aventure !





À suivre sans faute dès 21h10 sur TF1 ou en replay et streaming vidéo sur TF1+.







Star Academy du 15 novembre 2024, le programme du prime 5

Ce soir, c’est le prime des surprises ! Des élèves vont faire des duos qu’ils ont préparé sans savoir avec qui ils vont chanter. Et Julien Doré, Aliocha Schneider et Beth Ditto seront à leurs côtés. Charles, Emma et Masseo, nommés cette semaine, chanteront pour défendre leur place et l’un d’eux sera éliminé en fin de soirée !

La liste des chansons du prime

En duos avec les artistes :

– Julien Doré et Marguerite « Femme like you »

– Aliocha Schneider et Maureen « Ensemble »

– Beth Ditto (Gossip) et Marine « Heavy Cross »



Entre académiciens / surprises :

– Maïa et Franck « Ma gueule » de Johnny Hallyday

– Ebony « Petite Marie » de Francis Cabrel avec un invité surprise

– Julie « Feeling good » de Michael Bublé avec un invité surprise

Défi des professeurs : Marine, accompagnée de Marguerite sur un défi théâtre

Battle du top 3 : Julie, Marguerite et Marine « Chandelier » de Sia

Collégiales

– l’hymne « Recommence moi »

– une collégiale surprise

Chaque nominé aura sa chanson pour défendre sa place et convaincre le public :

– Masséo « A la faveur de l’automne » de Tété

– Charles « Lettre à France » de Michel Polnareff

– Emma sur « All I ask » de Adele

– Les trois sur « Avec classe » de Corneille

VIDÉO Star Academy du 15 novembre, la bande-annonce

vidéo à venir

