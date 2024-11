Star Academy du 19 novembre 2024 : résumé et replay de la quotidienne

Publicité





Star Academy, résumé de la quotidienne du mardi 19 novembre 2024 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy 2024. Retour sur la journée de lundi des académiciens au château.











Publicité





Une journée qui débute avec le cours de sport de Ladji. Très vite, le prof remarque que Charles n’est pas dedans ! Il lui demande de ne pas abandonner alors que le public vient de le sauver. Ladji organise ensuite une partie de volley-ball.

Kamel Ouali arrive en salle de danse mais les élèves sont en retard ! Il leur explique que c’est les 20 ans de la saison 4 et il leur parle de Grégory Lemarchal. Kamel va leur apprendre une chorégraphie sur « Ecris l’histoire » pour les évaluations du lendemain. La choré s’articule autour d’un canapé et ils ont un porté à faire !

Place ensuite au déjeuner, Marguerite rappelle à tout le monde qu’il faut penser à débarrasser. Elle propose un planning mais certains n’apprécient pas.



Publicité





Lucie et Fanny arrivent ensuite pour annoncer les invités du prime : Jenifer sur « Donne moi le temps », Roch Voisine sur « Hélène », Camille Lou sur « Je t’écris » de Grégory Lemarchal avec Matthieu Gonet au piano, Paxti de la saison 3 sur « Foule sentimentale » d’Alain Souchon, et Chimène Badi sur « Je viens du sud ».

Place ensuite au cours de théâtre d’Oscar Cisto. Il leur apprend à lâcher prise et à la fin il les remercie !

Les académiciens répètent ensuite les évaluations du lendemain. Et il y a encore de petites embrouilles au sujet de la vaisselle avec le groupe du soir. Marine et Ulysse esquivent et les autres n’apprécient pas…

A LIRE AUSSI : Star Academy, les évaluations du 19 novembre : Julie, Franck et Charles au top, Masseo se loupe, le résumé complet

Star Academy, le replay de la quotidienne du 19 novembre

Rendez-vous demain à 17h30 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, sachez qu’elle sera très vite disponible en replay streaming sur TF1+ en cliquant ICI.