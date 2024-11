C à vous du 19 novembre 2024 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 19 novembre 2024, invités et sommaire – Nouveau numéro inédit ce mardi soir sur France 5 pour Anne-Elisabeth Lemoine et son équipe de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire de la dernière aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 Affaire Pierre Palmade : le procès du comédien s’ouvre demain. On en parle avec Mourad Battikh, l’avocat des parties civiles

🔵 Brexit, covid, Elizabeth II, … L’ancien Premier ministre britannique, Boris Johnson, est l’invité de C à vous



🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Natacha Rouillé, cheffe traiteur et responsable innovation chez « Biscornu »

🔵 🎶 Dans le live :

🔵 Dans la Suite de C à vous : Julien Doré pour son album « Imposteur » disponible sur toutes les plateformes; et Marc Levy pour le livre « La librairie des livres interdits » disponible

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce mardi 19 novembre 2024 à 19h sur France 5.