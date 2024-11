Star Academy du 24 novembre 2024 : résumé et replay de la quotidienne

Publicité





Star Academy, résumé de la quotidienne du dimanche 14 novembre 2024 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy 2024. Retour sur la journée de samedi des académiciens au château.











Les élèves se rendent sur le plateau du prime pour les répétitions. Mathieu Gonet et les anciens profs retrouvent avec plaisir les anciens de la Star Academy 4. Malika les présentent à la promo 2024.

Les élèves découvrent ensuite leur enregistrement sur « Et si tu sens » de Grégory Lemarchal. Le père de Grégory vient faire leur connaissance.

Nikos vient parler aux élèves, il leur rappelle que Grégory était un jeune homme drôle et plein de joie de vivre, ils doivent avant tout prendre du plaisir et s’amuser sur ce prime.



Marguerite et Charles répètent « Les moulins de mon coeur » avec Kamel Ouali pour faire une surprise à Lucie. Et Marine fait la connaissance de Camille Lou. Les parents de Greg les rejoignent après leur répétition.

Place ensuite au prime. Les titres s’enchainent, Ebony impression sur son tableau signé Kamel Ouali. Kamel se dit très fier de la jeune femme et il lui assure qu’il regardera la suite juste pour elle. Et sur la battle du top 3, c’est Ebony qui remporte l’immunité et sa qualification sur la tournée !

A l’heure du verdict, le public sauve Ulysse et les élèves Maïa. Masseo quitte l’aventure alors que les autres rentent au château.

De retour au château, les élèves mangent et Ulysse est reconnaissant envers le public de l’avoir encore sauvé. Ils lisent ensuite la lettre de Masseo.

Rendez-vous demain à 17h30 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, sachez qu’elle sera très vite disponible en replay streaming sur TF1+ en cliquant ICI.