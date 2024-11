Star Academy du 4 novembre 2024 : résumé et replay de la quotidienne

Publicité





Star Academy, résumé de la quotidienne du lundi 4 novembre 2024 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy 2024. Retour sur la journée de dimanche des académiciens au château.





C’est l’anniversaire de Marguerite, qui est ravie de fêter ça au château. Un brunch attend les élèves et un énorme ballon en forme de marguerite.







Publicité





Marlène arrive ensuite pour le débrief, exceptionnellement en compagnie de Clara Luciani, qui arrive avec un gâteau d’anniversaire. Marlène leur annonce que c’est la semaine de la marraine, Clara va les suivre jusqu’au prime.

Sur la presta de Noah et Charles avec Patrick Fiori, Charles n’est pas content de lui. Clara lui donne des conseils sur la confiance en soi.



Publicité





Pour Masseo et Emma avec Hatik, Clara salue leur attitude positive et souriante.

Pour Ulysse et Marine, Clara a adoré et elle les félicite. Marlène est du même avis. Pareil pour Marguerite pour son duo avec Hoshi, Marlène parle d’une merveilleuse prestation et un duo parfait. Clara et Marlène sont émues au sujet du duo d’Ebony et Franck.

Clara reste ensuite avec les élèves, qui lui font visiter le château. Et ils dégustent le gâteau d’anniversaire de Marguerite. Ils chantent ensuite autour du piano.

Michaël vient ensuite au château pour annoncer le thème des évaluations : histoire personnelle. Elles auront lieu lundi matin en présence de Clara Luciani. Et Clara annonce les invités du prochain prime, qu’elle a choisi elle-même : Thomas Dutronc, Philippe Katrine, et Lucky Love. Vitaa, marraine l’an dernier, sera là aussi. A l’issue des évals, elle choisira qui fera un duo avec elle sur le prime !

Les élèves réfléchissent ensuite à leurs choix de chansons pour les évaluations. Et Marguerite reçoit un appel de Hoshi pour son anniversaire !

A LIRE AUSSI : Star Academy, les évaluations du 4 novembre : Ulysse et Julie déçus, Marguerite fait pleurer Clara, le résumé complet

Star Academy, le replay de la quotidienne du 4 novembre

Rendez-vous demain à 17h30 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, sachez qu’elle sera très vite disponible en replay streaming sur TF1+ en cliquant ICI.