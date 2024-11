C à vous du 4 novembre 2024 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 4 novembre 2024, invités et sommaire – Nouveau numéro inédit ce lundi soir sur France 5 pour Anne-Elisabeth Lemoine et son équipe de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire de la dernière aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 Assassinat de Samuel Paty : quatre ans après, le procès s’ouvre pour 8 accusés majeurs. On reçoit Virginie Le Roy, l’avocate de Gaëlle Paty et des parents de Samuel Paty

🔵 « Au boulot ! Peut-on réinsérer les riches? » : Francois Ruffin et Gilles Perret, co-réalisateurs du film en salle le 6 novembre, sont les invités de C à vous



🔵 🍽️ Au dîner de C à vous : Julie Andrieu pour le livre « 100 recettes à sauver ! » disponible

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Gabriel Fernandez, chef-propriétaire du « Fana Bistro » à Paris

🔵 Dans la Suite de C à vous : Arnaud Tsamère pour la pièce de théâtre « Cyrano de Bergerac » au théâtre Montparnasse; et Samuel Le Bihan pour le téléfilm « Seul » diffusé ce soir à 21h sur France 2

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce lundi 4 novembre 2024 à 19h sur France 5.