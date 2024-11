C à vous du 5 novembre 2024 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 5 novembre 2024, invités et sommaire





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 Demi Moore est l’invitée exceptionnelle de « C à vous » à l’occasion de la sortie du film “The Substance”, au cinéma demain

🔵 Présidentielle américaine : les États-Unis retiennent leur souffle. Benjamin Haddad, ministre délégué chargé de l’Europe, et Philippe Etienne, ancien ambassadeur de France aux États-Unis, sont nos invités dans C à vous



🔵 Auchan, Michelin : plans sociaux en série. On en parle avec Fanny Guinochet, journaliste à France Info et La Tribune, dans C à vous.

🔵 🍽️ Au dîner de C à vous : Sébastien Marx, pour le spectacle “On est bien là” au Théâtre des Mathurins

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Cathleen Clarity, cheffe et directrice culinaire de l’agence « Extreme miaaam »

🔵 Dans la Suite de C à vous : Helena Noguerra & Serge Rezvani, pour le coffret collector “Le tourbillon de mes chansons”

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce mardi 5 novembre 2024 à 19h sur France 5.