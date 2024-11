Star Academy du 6 novembre 2024 : résumé et replay de la quotidienne

Publicité





Star Academy, résumé de la quotidienne du mercredi 6 novembre 2024 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy 2024. Retour sur la journée de mardi des académiciens au château.











Publicité





La journée débute avec le cours de chant de Sofia. La prof explique aux élèves qu’elle va se montrer très exigeantes, elle insiste pour qu’ils donnent le meilleur.

Place ensuite au cours de théâtre. Tout le monde en profite pour se lâcher alors qu’il s’agit d’imitations. Ils doivent ensuite incarner des animaux ! Marine repart de son cours en larmes, pas contente de ce qu’elle a fait.

Les élèves répètent dans le salon la choré de Malika sur la chanson de Clara Luciani. Et ils sont ensuite réunis dans le salon pour l’arrivée de Michaël. Il leur annonce les nommés de la semaine et c’était très serré. Il s’agit d’Ulysse, Maureen et Noah. Maureen accuse le coup, elle ne s’y attendait pas et préfère s’isoler.



Publicité





Brigitte Macron et Justine Atlan arrivent au château pour rencontrer les élèves au théâtre. Elles sont là dans le cadre de la semaine de lutte contre le harcèlement scolaire. Ebony se confie sur le harcèlement qu’elle a elle-même subit. Emma l’a vécu elle aussi. La discussion fait du bien aux élèves, qui leur font ensuite visiter le château. Et les élèves se réunissent pour chanter « L’effet de masse » avec Marine au piano. Ils enchainent avec leur hymne.

Fanny et Lucie arrivent ensuite pour les attributions de chansons. Elles ont un message vidéo de Clara, qui les félicite. Elle a choisi Franck pour chanter en duo ! Ebony et Marine chanteront avec Philippe Katrine, Lucky Love chantera avec Marguerite, Vitaa sera avec Emma, Thomas Dutronc chantera avec Maïa et Charles, Clara chantera en medley avec Ebony sur « Grenade », Marguerite sur « Ma soeur », et Masséo sur « Respire encore ». Et Charles a un défi des professeurs sur l’expression scénique. Michaël lui explique qu’il est passé tout prêt de la nomination !

Qui doit rester ? Maureen Noah Ulysse Résultats Vote

Star Academy, le replay de la quotidienne du 6 novembre

Rendez-vous demain à 17h30 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, sachez qu’elle sera très vite disponible en replay streaming sur TF1+ en cliquant ICI.