C à vous du 6 novembre 2024 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

C à vous du 6 novembre 2024, invités et sommaire – Nouveau numéro inédit ce mercredi soir sur France 5 pour Anne-Elisabeth Lemoine et son équipe de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire de la dernière aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 C à Vous spécial élection américaine : Donald Trump élu 47ème président des États-Unis. On reçoit Anne Sinclair, Romain Huret, historien des États-Unis et Justin Vaisse, directeur général du Forum de Paris sur la paix dès 18:55

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Giulian Maiuri, chef propriétaire du restaurant « Super Huit » à Paris



🔵 Dans la Suite de C à vous : Pierre Arditi et Nathalie Simon pour le livre “Né pour jouer” disponible; et Alice Belaïdi et Thomas Lilti pour la saison 3 de la série « Hippocrate » diffusée tous les lundis à 21h sur CANAL+ à partir du 11 novembre

