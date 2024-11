Star Academy du 7 novembre 2024 : résumé et replay de la quotidienne

Publicité





Star Academy, résumé de la quotidienne du jeudi 7 novembre 2024 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy 2024. Retour sur la journée de mercredi des académiciens au château.





Une journée qui débute avec la séance de sport de Ladji. Le prof recadre les élèves, il trouve qu’ils mettent de la mauvaise énergie.







Place ensuite aux répétitions du prime. Fanny s’occupe du Ulysse qui pour défendre sa place va chanter « Et dans 150 ans » de Raphaël. Ulysse n’apprécie pas la chanson qu’on lui a attribué.

Marlène arrive pour un cours d’expression scénique. Et Michaël vient annoncer le top 3 aux élèves : Ebony est 3ème, Marguerite est 2ème, et Franck est 1er !



La suite du classement : Masséo est 4ème, Emma 5ème, 6ème Marine, Julie 7ème, Maïa 8ème, Charles 9ème, Maureen 10ème, Noah 11ème, Ulysse 12ème.

Le téléphone sonne, c’est Clara Luciani. Elle veut parler aux nommés. Et elle explique à Ulysse qu’elle a été choriste pour Raphaël, elle connait bien sa chanson. Elle pense que c’est un cadeau et il peut surprendre.

Place au cours de danse de Malika pour leurs filles, elle leur apprend à danser avec talons. Malika leur demande plus de mental. Et Maïa se sent nulle, elle est en difficulté. A la fin, Malika les félicite. Maïa doute et pleure, Malika la réconforte.

Noah appelle sa mère, qui lui donne des conseils. Elle lui dit de se lâcher.

