C à vous du 7 novembre 2024 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

C à vous du 7 novembre 2024, invités et sommaire – Nouveau numéro inédit ce jeudi soir sur France 5 pour Anne-Elisabeth Lemoine et son équipe de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire de la dernière aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 L’Europe à l’épreuve du retour de Trump. Roland Lescure, vice-président de l’Assemblée nationale, député ensemble pour la République des Français d’Amérique du Nord, ancien ministre de l’Industrie et de l’énergie, est l’invité de C à vous

🔵 Lutte contre le harcèlement scolaire : le témoignage bouleversant de Noémie, ancienne victime et son père Gérard. Elle publie le livre “Noémie est en vie. Une famille dans l’enfer du harcèlement scolaire »



🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Giulian Maiuri, chef propriétaire du restaurant « Super Huit » à Paris

🔵 Dans la Suite de C à vous : Claude Lelouch, Kad Merad et Michel Boujenah pour le film « Finalement » en salle le 13 novembre au cinéma; et le mannequin Bambou pour le livre “Pas à pas dans la nuit » disponible aujourd’hui c

