Ici Tout Commence spoiler : Anaïs fait un aveu à Milan (vidéo épisode du 12 novembre)

Ici tout commence spoiler – Milan va avoir une surprenante promotion dans votre série culinaire de TF1 « Ici tout commence ». En effet, dans quelques jours, Milan, qui n’est qu’en première année, devient le second d’Anaïs dans les cuisines du Double A !











C’est l’effervescence en cuisine ! Pour Milan, c’est aussi sa première expérience en tant que second de la cheffe Grimbert. La brigade est sous pression, les questions fusent. Dépassé, Milan ne sait plus quoi répondre et court sans cesse entre les cuisiniers et Anaïs, cherchant à chaque fois ses conseils…

La cheffe Grimbert, elle-même sous tension, lui rappelle qu’il est censé gérer les choses seul. Inévitablement, la pression monte et la situation dégénère : les esprits des deux jeunes cuisiniers s’opposent encore, et une nouvelle dispute éclate en plein service… Anaïs avoue à Milan que ce n’est pas elle qui l’a choisi comme second, c’est Teyssier qui lui a imposé !

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1044 du 12 novembre 2024, Anaïs et Milan se disputent encore

Pour visionner cette vidéo, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.

