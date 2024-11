Star Academy estimations : Ulysse et Marine en tête, Julie, Franck et Maïa en retard (SONDAGE)

Publicité





Star Academy 2024 estimations nominations sondage – Premières estimations de notre sondage Star Academy 2024 alors que pour cette nouvelle semaine au château, Charles, Franck, Julie, Maïa, Marine et Ulysse sont nominés et donc soumis aux votes du public ! Rappelons que pour cette semaine spéciale tournée, les profs ont immunisé Marguerite et les élèves ont immunisé Maureen.





Actuellement selon notre sondage, à titre purement indicatif, c’est Ulysse et Marine qui sont en tête et à égalité avec 24% des votes.







Derrière, Charles suit avec 20% des votes de notre sondage. Les autres sont loin derrière : Julie n’a que 12%, Franck 11,5%, et Maïa dernière avec seulement 9%.

Rappelons que les téléspectateurs sont les seuls à décider cette semaine. Celui ou celle qui aura le moins de votes sera éliminé et ne participera pas à la tournée de la Star Academy !



Qui doit rester ? Qui doit partir ? A vous de décider qui vous voulez voir rester en votant pour votre candidat préféré, et continuez de nous donner votre avis en répondant à notre sondage. Evidemment notre sondage n’a qu’un titre informatif, seuls vos votes comptes !







Sondage Star Academy nominations semaine 7

Rendez-vous à 17h30 sur TF1 pour suivre la quotidienne. Et toutes les vidéos et le flux live sont à retrouver sur TF1+.