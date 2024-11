Plus Belle La Vie du 28 novembre 2024 : la vérité éclate ! (résumé + extrait vidéo épisode 223 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 28 novembre 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 223 de PBLV – Vanessa passe à l’attaque aujourd’hui dans votre feuilleton quotidien « Plus belle la vie, encore plus belle ». En effet, la police réussit à faire avouer Vatier, qui dénonce Anthony et innocente Ulysse !





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 28 novembre 2024 – résumé de l’épisode 223

Jean-Paul explique à Ariane qu’elle dispose de tous les rapports sur les home-jackings impliquant Vatier, qui n’a jamais laissé d’empreintes. Il pense donc que Vatier a délibérément laissé ses empreintes sur la batte pour accuser Kepler. Pendant ce temps là, Ulysse, libéré, rentre chez lui et retrouve sa mère. Il lui explique qu’il est accusé de l’agression d’Anthony. Vanessa propose d’appeler le préfet, mais Ulysse refuse, estimant que cela enverrait un mauvais signal, car il est innocent. Ophélie les rejoint, rend son bracelet à son frère et lui demande s’il a agressé Anthony. Ulysse nie catégoriquement, ce qui met Vanessa en colère. Il jure à Ophélie qu’il dit la vérité.

Plus tard au commissariat, Ariane partage une découverte avec Jean-Paul : Vatier, déjà sous le coup d’un procès, ne craignait pas de nouvelles peines car elles ne sont pas cumulables. De plus, sa mère gravement malade nécessite des soins coûteux. De son côté, Ophélie confie à Aya qu’elle a agi pour se venger de son frère. Aya suppose que si ce n’est pas Ulysse, cela pourrait être Vanessa. Ophélie admet qu’elle ne se sent plus en accord avec leur mère, toujours en conflit.



Jean-Paul et Ariane parviennent à faire avouer Vatier : Anthony l’a payé pour l’agresser et accuser Ulysse Kepler. Ariane félicite Jean-Paul pour cette avancée. Au Mistral, Anthony voit Vanessa et Ulysse sortir du commissariat après le refus de son paiement. Furieux, il attrape un couteau…

Eric, inquiet de ne pas avoir de nouvelles de Baram, demande à Blanche où il loge. Elle refuse d’abord de répondre, mais finit par céder. Plus tard, ils se rendent à l’hôtel de Baram, mais il est absent. Eric remarque que son vélo est accidenté. Inquiets, ils sont soulagés lorsque Baram arrive et leur demande ce qu’ils font là. Il explique avoir eu un accident avec une voiture et montre une blessure à la main. Eric et Blanche insistent pour qu’il aille voir Léa. Au cabinet médical, Léa examine Baram et diagnostique une fracture mais il retrouvera l’usage complet de sa main. Il est soulagé et Eric explique que Baram est neurochirurgien en Iran. Avec le manque de personnel médical, Léa explique qu’il aura vite le droit d’exercer en France.

Au Mistral, Gabriel reçoit de nombreux appels de Deville mais ignore volontairement ses tentatives de contact. Thomas comprend que Deville a commencé à recevoir ses contraventions. Gabriel se réjouit, mais Thomas lui rappelle que l’objectif est de négocier une trêve. Mal à l’aise, il s’inquiète en voyant Gabriel prendre goût à la vengeance. Ce dernier lui assure qu’il contrôle la situation. Plus tard, Deville confronte Gabriel en le menaçant de le dénoncer à la police. Gabriel reste impassible et exige que Deville règle chaque problème individuellement avant de retirer son identité du dark web. Deville rétorque qu’il n’a pas les moyens de payer les amendes, mais Gabriel s’en moque.

Samuel informe Gabriel qu’il a reçu la plainte d’Aurélien Deville. Gabriel feint la surprise, mais Samuel suspecte une vengeance. Il lui rappelle qu’il risque jusqu’à dix ans de prison, ce à quoi Gabriel réagit avec désinvolture.

VIDÉO Plus belle la vie du 28 novembre 2024 – extrait vidéo

Plus belle la vie, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 13h40 sur TF1.