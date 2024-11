Star Academy : qui a été éliminé lors du 8ème prime ? (résumé + replay du 30 novembre 2024)

Publicité





Star Academy, résumé du prime 8 du samedi 30 novembre 2024 – C’est parti pour le huitième prime de la saison 2024 de la Star Academy, présenté par Nikos Aliagas. Les académiciens interprètent pour leur hymne « Recommence moi » pour donner le coup d’envoi de ce prime spécial tournée.





Tout les nommés chantent tour à tour sur « Vie d’artiste » de La Zarra.







Place ensuite à Ebony et Maureen sur « L’envie » de Johnny Hallyday. Un petit raté remarqué par Marlène mais Maureen s’est rattrapée ensuite.

Nikos accueille les élèves de la promo 2023 : Pierre Garnier, Julien, Axel, Héléna, Candice et Lénie. Ils parlent de leur expérience sur la tournée.



On retrouve ensuite Soprano aux côtés de Maïa et Ulysse sur « Cosmo ». Et c’est ensuite Lara Fabian qui chante avec Marine et Julie. Lara Fabian les félicite, Sofia reconnait que c’était sublime.

Les académiciens reprennent tous ensemble « Moves like Jagger » de Marron 5 en dansant.

Magnéto Star Ac Mix

Magnéto sur Franck, qui chante ensuite « Rêver » de Mylène Farmer.

Magnéto sur Charles, qui reprend « Suprême » de Robbie Williams.

Magnéto sur Julie, qui chante ensuite « Shake it off » de Taylor Swift.

Magnéto sur Marine, elle reprend « River deep mountain high » de Tina Turner.

Tableau des promos 2023 et 2024 sur « Quand la musiques est bonne » et « Au bout de mes rêves ».

Magnéto sur Ulysse, qui chante « Uprising » de Muse. Et place ensuite à Maïa sur « Désenchanté » de Mylène Farmer.

Eddy de Pretto vient chanter « La fête de trop » avec Charles et Franck.

Pierre Garnier chante « Chaque seconde » avec Marguerite.

Les élèves reprennent tous « Encore un soir » de Céline Dion.

Julie éliminée

23h39 : c’est l’heure des résultats. Nikos annonce les noms des élèves sauvés : Franck, Charles, Maïa, Ulysse, et Marine. Julie est éliminée !

Star Academy 2024, le replay du premier prime du 30 novembre

