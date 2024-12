Capital du 1er décembre 2024 : le sommaire de l’émission inédite ce soir sur M6

Publicité





Capital du 1er décembre 2024 : sommaire et reportages – Julien Courbet vous propose ce dimanche soir sur M6 un nouveau numéro inédit de « Capital ». Aujourd’hui il a pour thème : « Vinted, Backmarket, Easycash : les nouvelles promesses des rois de l’occasion ».





A découvrir dès 21h10 sur M6 et en replay sur 6PLAY.







Publicité





Capital du 1er décembre 2024 : sommaire et reportages de ce soir

Vinted : quand l’occasion rapporte des millions

Vêtements, jouets, électroménager : sur Vinted, tout s’achète et tout se vend à des prix imbattables. Avec plus d’un million et demi de visiteurs quotidiens, ce géant de la seconde main s’est imposé comme une référence, particulièrement à l’approche des fêtes, où il permet de dénicher des cadeaux tendance à moindre coût. Avec 400 000 nouveaux articles ajoutés chaque jour, Vinted est aussi devenu un business florissant. Particuliers, professionnels, et entrepreneurs du e-commerce se lancent dans cette chasse au trésor numérique. Mais qui tire vraiment profit de ce marché florissant, et jusqu’où peut-on aller pour monétiser ses placards ?

Entre pièges et bonnes affaires, enquête sur les téléphones reconditionnés

Un smartphone sur quatre vendu aujourd’hui est reconditionné ! Face à la flambée des prix des téléphones neufs, qui avoisinent souvent les mille euros, le marché du reconditionné propose des appareils récents pour une moyenne de quatre cents euros. La promesse est alléchante : des smartphones « comme neufs », vérifiés et remis en état. Les vendeurs rivalisent d’arguments et de garanties pour séduire les consommateurs. Mais dans ce secteur en pleine expansion, les promesses tiennent-elles toujours ?



Publicité





Ils rachètent vos objets à prix d’or : la révolution du dépôt-vente

Acheter d’occasion pour économiser est une tendance forte, suivie par plus de six Français sur dix l’an dernier. Les passionnés de seconde main peuvent désormais compter sur des enseignes spécialisées telles qu’Easy Cash, Happy Cash ou Cash Converters. Avec des milliers d’articles en rayon et des prix attractifs assortis de garanties, ces enseignes ont bâti des empires, multipliant les ouvertures de magasins à un rythme effréné. Dans un marché en pleine expansion, comment ces entreprises sont-elles devenues les nouveaux lieux incontournables pour faire des affaires ?