Star Academy : qui seront les nominés ce soir ? (extrait vidéo du 20 novembre 2024)

Star Academy annonce des nominations de la semaine 6 – C’est cet après-midi que Michaël Goldman, directeur de la Star Academy 2024 est venu annoncer aux élèves les noms des 3 nommés de la semaine. Une annonce que l’on ne découvrira qu’en fin de quotidienne ce soir, vers 18h30 ! Mais qui seront les élèves nominés pour cette sixième semaine d’aventure ?











Rappelons que c’est la semaine des anciens et que chaque élève est passée hier en évaluation sur une chanson au choix parmi des titres cultes des précédentes saisons, et sur une danse en binômes. Pour ces évaluations, Kamel Ouali, Armande Altaï et Oscar Cisto étaient présents.

On a vu ces évaluations et selon nous, c’est Julie, Ebony, Franck et Charles qui s’en sont les mieux sortis.

Du côté des élèves en danger pour ces nominations, on pense à coup sûr à Masseo, qui a chanté faux une bonne partie de sa prestation. Pour les deux autres, ça pourrait être Ulysse et Maïa.



Verdict tout à l’heure sur TF1 !

EXTRAIT VIDÉO STAR ACADÉMY : l’évaluation d’Ebony