« Un Noël étoilé » : votre téléfilm de Noël ce 15 novembre sur TF1 (histoire, interprètes)

« Un Noël étoilé » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce vendredi 15 novembre 2024 – C’est un nouveau téléfilm de Noël inédit qui vous attend ce vendredi après-midi sur TF1. Aujourd’hui il s’intitule « Un Noël étoilé ».





A suivre dès 14h20, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







« Un Noël étoilé » : l’histoire, le casting

Après un accident de voiture qui lui cause des troubles visuels, Kat, astrophysicienne, voit son rêve de voyager dans l’espace s’évanouir. En pleine convalescence, elle suit les encouragements de son amie Jenna et décide de s’impliquer au planétarium local, où elle aide à préparer une exposition sur le Soleil. C’est là qu’elle rencontre David, le conservateur de l’exposition. Entre eux, une relation à la fois professionnelle et romantique commence à se tisser.

Avec : Jessica Parker Kennedy (Kat), Ryan Paevey (David)



Notez qu’il sera suivi à 15h55 de la rediffusion « La fable magique de Noël ».

« La fable magique de Noël » : l’histoire et le casting

Quelques jours avant Noël, Talia retrouve par hasard Anderson, son meilleur ami d’enfance. Le destin les réunit ensuite dans une charmante maison d’hôtes, nichée dans un village pittoresque qui semble tout droit sorti d’un conte de Noël. En effet, le lieu ressemble étrangement au village enchanté du livre préféré de Talia lorsqu’elle était enfant. Tous deux se sentent perdus dans leurs vies respectives, mais cette escapade féerique leur apporte une bouffée d’air frais et les aide à redécouvrir ce qui compte vraiment.

Avec : Brooke D’Orsay (Talia), Ryan Paevey (Anderson), John Prowse (Charles), Carmel Amit (Diane)