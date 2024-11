Ça commence aujourd’hui du 15 novembre 2024 : sommaire de l’émission en direct

Publicité





Ça commence aujourd’hui du 15 novembre 2024, le sommaire – Ce vendredi après-midi et comme chaque jour sur France 2, Faustine Bollaert vous propose deux nouveaux numéros du magazine « Ça commence aujourd’hui ». Aujourd’hui, le numéro inédit se déroulera en direct et donnera la parole à trois hommes qui ont fait des épreuves de la vie une force !





Rendez-vous dès 13h55 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Ça commence aujourd’hui du 15 novembre 2024 à 13h55 « Ces épreuves qui leur ont fait vivre leurs rêves » (inédit)

Aujourd’hui, Faustine reçoit trois hommes incroyables. Ils auraient pu être brisé par un accident de la vie ou une maladie, et au contraire, cette épreuve s’est presque transformée en chance pour eux car ils ont décidé de réaliser leurs rêves les plus fous ! Ils sont extrêmement attachants et ont plein de choses à partager. Des témoignages plein de joie et d’espoir à découvrir cet après-midi sur France 2.

Et à 15h05 (rediffusion)

sujet non dévoilé



Extrait vidéo de Ça commence aujourd’hui du 15 novembre 2024

Tous les jours, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de « Ça commence aujourd’hui » des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d’autres d’avancer dans leur parcours: un rendez-vous positif et optimiste.

Retrouvez Faustine et ces invités ce vendredi après-midi dans « Ça commence aujourd’hui » dès 13h55 sur France 2.