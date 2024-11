Un Si Grand Soleil du 22 novembre : Cécile quitte Florent, Eliott donne une info (résumé épisode 1518 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 22 novembre 2024, spoiler résumé de l'épisode 1518 en avance – Que va-t-il se passer demain dans votre feuilleton quotidien de France 2 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d'en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l'épisode du vendredi 22 novembre 2024.





Cécile veut discuter avec Achille car cela fait deux jours qu’il l’évite. Achille, blessé et se sentant trahi par Cécile et Hugo, lui lance froidement qu’elle ne représente rien pour lui et que son vrai père était Christophe. Il a également arrêté ses séances chez le psy. Au lycée, Achille confie à Tom qu’il a couché avec Charlotte !

De son côté, Cécile confie à Florent qu’Achille a mal pris le fait qu’il ait appris qu’elle voyait quelqu’un. Elle décide donc de mettre un terme à leur relation, affirmant qu’elle doit être présente pour Achille. Florent se montre compréhensif…



Charlotte propose à Achille de réaliser une vidéo pour les réseaux sociaux où il dirait : « Je suis le fils du fleuriste. » Elle lui assure qu’elle serait très fière de lui s’il osait. Achille lit alors une lettre laissée par Christophe, destinée à Cécile et à lui-même. Ému, il se laisse filmer par Charlotte et finit par publier la vidéo, en larmes, perturbé par tout ce qu’il traverse.

Charlotte dîne au restaurant avec ses parents. Ces derniers cherchent à en savoir plus sur son petit ami. Elle leur avoue qu’il s’appelle Achille et que tout se passe bien. Cependant, son père émet des doutes, trouvant suspect que le fils du fleuriste ait attiré leur fille.

Johanna propose à Florent de l’accompagner au pot de départ du bâtonnier. Florent, amer, lui confie que sa relation avec la juge a pris fin à cause des problèmes qu’elle rencontre avec son fils. Par ailleurs, il avoue qu’il n’a pas le courage de chercher un nouvel appartement, trop découragé par les démarches administratives nécessaires…

Manu, de son côté, pense que Yann ne fera rien pour empêcher qu’Eve reste en prison. Charles tente d’intercéder en faveur d’Eliott auprès de Muriel. Si cette dernière accepte de parler à Eliott, elle lui fait clairement comprendre que l’amour ne justifie pas tout et qu’elle ne pourra plus lui faire confiance. Par ailleurs, Muriel demande à Charles de se mêler de ses affaires, notamment en ce qui concerne Boris.

En prison, Eve appelle Eliott, qui lui révèle que Muriel l’a quitté. Elle lui fait promettre de tout faire pour se battre pour sa famille.

Manu rend visite à Eliott pour obtenir des informations sur la mort de Curtis. Eliott affirme ne rien savoir, rappelant qu’il n’était que son chauffeur. Manu lui remet une clé USB contenant une liste de dealers, exigeant qu’Eliott identifie l’un d’eux. Avant de partir, il le met en garde : si quelque chose arrive à Eve, il le tiendra pour responsable. Finalement, Eliott reconnait l’un des concurrents de Curtis : Sébastien Keller !

