Un Si Grand Soleil du 25 novembre : Eliott dérape ! (résumé épisode 1519 en avance)

Un si grand soleil du 25 novembre 2024, spoiler résumé de l'épisode 1519 en avance – Qu'est-ce qui vous attend lundi dans votre série de France 3 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d'en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l'épisode du lundi 25 novembre 2024.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Manu repense avec émotion à sa rencontre avec Ève et à leur première nuit ensemble. Déterminé à la libérer et à la retrouver, il se prépare à agir.

De son côté, Eliott laisse un message vocal à Muriel, avouant que Tomas lui manque et qu’il aimerait le voir. Pendant ce temps, Manu planifie une surveillance autour de Stéphane Keller, un restaurateur dont les allées et venues lui paraissent suspectes. Eliott décide de l’accompagner dans cette mission. Avant de commencer, Manu confie à Eliott un téléphone sécurisé, craignant qu’il ne soit sur écoute. Lors de la planque, Eliott reconnaît un homme, Yvan, qu’il avait déjà vu avec Curtis. Peu après, Manu doit quitter Eliott pour se rendre à un parloir avec Ève…

Hugo, de son côté, contacte Cécile pour savoir si elle a vu la vidéo d’Achille, mais elle n’en a pas connaissance. Il la lui envoie, provoquant un choc. Tom informe Achille que la vidéo suscite menaces et insultes en ligne. Troublé, il lui demande pourquoi il l’a publiée, trouvant cela étrange. En panique, Cécile laisse un message à Achille pour qu’il la rappelle, puis avoue à Chloé qu’elle ne sait pas comment protéger son fils face à cette situation.



De son côté, Soan, le père de Charlotte, appelle Marie-Sophie pour lui demander d’éloigner leur fille d’Achille. Mais Marie-Sophie refuse de brusquer Charlotte. Charlotte, elle, informe Achille d’une veillée où les gens souhaitent qu’il parle de Christophe, non comme un justicier mais comme l’homme qu’il était.

Pendant ce temps, Ève sort effondrée d’une audition chez le juge Laplace, qui n’a cessé de la mettre en difficulté. Il l’a même menacée de prolonger sa détention si elle ne parle pas. En larmes, elle se confie à Manu, qui la rassure en lui disant qu’il suit une piste solide et qu’il ne l’abandonnera pas.

Soan, inquiet pour Charlotte, lui fait des reproches sur sa relation avec Achille, qu’il qualifie de malsaine. Furieuse, Charlotte révèle que c’est elle qui a filmé la vidéo d’Achille et s’en prend violemment à ses parents. Marie-Sophie reproche à Soan d’avoir aggravé la situation en braquant leur fille.

Pendant la planque, Manu tente de joindre Eliott, mais ce dernier ne répond pas. En réalité, Eliott a pris l’initiative d’agir seul : il surprend Yvan, le frappe avec une barre de fer, puis lui vole son argent et son arme !

Plus tard, Cécile tente d’avoir une discussion avec Achille au sujet de la vidéo. Mais Achille défend son père avec conviction : selon lui, Christophe n’était pas un monstre. Il estime qu’il a vengé des victimes et sauvé des vies. Il affirme assumer pleinement ses actes et ses paroles.

